Гвардиола: «Компани станет тренером «Манчестер Сити». Это предначертано звездами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Венсан Компани однажды вернется в клуб.

Сейчас бельгиец возглавляет «Бернли», который лидирует в Чемпионшипе.

За «Сити» Компани выступал с 2008 по 2019 год, был капитаном команды.

«Рано или поздно Компани станет тренером «Манчестер Сити». Я думаю, это предначертано звездами, это произойдет. Это его судьба», – сказал Гвардиола.

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