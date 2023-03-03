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    Гвардиола: «Компани станет тренером «Манчестер Сити». Это предначертано звездами»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Венсан Компани однажды вернется в клуб.

    • Сейчас бельгиец возглавляет «Бернли», который лидирует в Чемпионшипе.
    • За «Сити» Компани выступал с 2008 по 2019 год, был капитаном команды.

    «Рано или поздно Компани станет тренером «Манчестер Сити». Я думаю, это предначертано звездами, это произойдет. Это его судьба», – сказал Гвардиола.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    03.03.2023 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 19:33

      Никак Пепка собрался назад в Барсу

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