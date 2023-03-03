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  • Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию

Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию

3 марта 2023, 16:16
6

Капитан «Спартака» Георгий Джикия больше не поддерживает возможный уход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Когда это всe началось, я позитивно смотрел на переход в Азию. Время прошло, я проанализировал – думаю, что не выход.

Нужно подождать всe-таки. Я чувствую, что ситуация немного меняется, да. Всe когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.

Это элементарное желание. Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн.

Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков – наши молодые не видели полные трибуны», – сказал Джикия.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1677855602
Конечно не хочешь, если вас могучие киргизы и узбеки обоссали, а раньше было оправдание проиграть, например Австрии у которой все игроки из немецкой лиги
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серега кашин
1677856073
ну вашему поколению уже точно не сыграть в ек
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paracetamol
1677856755
Джикия - флюгер. Откуда ветер дунет, туда и поворачивается!
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Spirit_78
1677887807
Помахали европейцы в очередной раз морковкой перед носом (пообещав вернуть Россию на какие-то там молодёжные соревнования) - и все безродные космополиты в российском футбольном сообществе буквально растаяли и на цыпочках пошли за этой морковкой, даже не замечая, насколько жалко при этом выглядят.
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