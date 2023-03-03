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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия больше не поддерживает возможный уход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

    «Когда это всe началось, я позитивно смотрел на переход в Азию. Время прошло, я проанализировал – думаю, что не выход.

    Нужно подождать всe-таки. Я чувствую, что ситуация немного меняется, да. Всe когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.

    Это элементарное желание. Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн.

    Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков – наши молодые не видели полные трибуны», – сказал Джикия.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    03.03.2023 16:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 4 марта, 02:56

      Помахали европейцы в очередной раз морковкой перед носом (пообещав вернуть Россию на какие-то там молодёжные соревнования) - и все безродные космополиты в российском футбольном сообществе буквально растаяли и на цыпочках пошли за этой морковкой, даже не замечая, насколько жалко при этом выглядят.

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 21:56

      Футбол во всех странах поднял свой уровень, так что нам очень трудно будет играть против гейропейских сборных, клубные команды могут подкупить иностранцев, а вот сборная только надежда на Спартаковский клуб там россияне играют

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 18:19

      Джикия - флюгер. Откуда ветер дунет, туда и поворачивается!

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 марта, 18:07

      ну вашему поколению уже точно не сыграть в ек

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      Рейтинг: +2470

      serglider > серега кашин 3 марта, 18:14

      Ага! Все идет по плану)))

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 18:00

      Конечно не хочешь, если вас могучие киргизы и узбеки обоссали, а раньше было оправдание проиграть, например Австрии у которой все игроки из немецкой лиги

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Skull_Boy 3 марта, 18:20

      Тюююю... И грузинам с евреям ранее просирали, почему бы киргизам с узбеками не просрать? Иранцы вон Зеню нагнули, япошки на ЧМ немцев сделали. Так что, обделаться нам как два пальца...

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