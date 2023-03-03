Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию

Помахали европейцы в очередной раз морковкой перед носом (пообещав вернуть Россию на какие-то там молодёжные соревнования) - и все безродные космополиты в российском футбольном сообществе буквально растаяли и на цыпочках пошли за этой морковкой, даже не замечая, насколько жалко при этом выглядят.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия больше не поддерживает возможный уход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
«Когда это всe началось, я позитивно смотрел на переход в Азию. Время прошло, я проанализировал – думаю, что не выход.
Нужно подождать всe-таки. Я чувствую, что ситуация немного меняется, да. Всe когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.
Это элементарное желание. Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн.
Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков – наши молодые не видели полные трибуны», – сказал Джикия.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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