Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию

Капитан «Спартака» Георгий Джикия больше не поддерживает возможный уход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Когда это всe началось, я позитивно смотрел на переход в Азию. Время прошло, я проанализировал – думаю, что не выход.

Нужно подождать всe-таки. Я чувствую, что ситуация немного меняется, да. Всe когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.

Это элементарное желание. Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн.

Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков – наши молодые не видели полные трибуны», – сказал Джикия.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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