Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Джикия рассказал о проблемах с лишним весом

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о мониторинге веса в клубе и сборной.

    «Говорили, что у меня в «Спартаке» всe окей с данными веса, а в сборной – не совсем? Не знаю, кто сказал, что у меня в «Спартаке» всe окей. Потому что я всегда борюсь и с весом, и с прослойками.

    Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Но резкий переход был, да. Что с этим делать? Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь – ешь что хочешь.

    Изменило ли это меня? Стал ли более внимательно следить? Да, конечно. Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет (смеется)», – сказал Джикия.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Джикия прокомментировал упущенную победу «Спартака» в игре с «Уралом»
    Джикия не видит проблемы, что «Спартак» в трех матчах подряд пропустил 2 гола 5
    Джикия ответил, является ли Промес легендой «Спартака» 9
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 3 марта, 15:49

      Жора реально раскабанел по сравнению с прошлым годами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 15:36

      Во всем виноват шашлык!..)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11