Джикия рассказал о проблемах с лишним весом

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о мониторинге веса в клубе и сборной.

«Говорили, что у меня в «Спартаке» всe окей с данными веса, а в сборной – не совсем? Не знаю, кто сказал, что у меня в «Спартаке» всe окей. Потому что я всегда борюсь и с весом, и с прослойками.

Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Но резкий переход был, да. Что с этим делать? Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь – ешь что хочешь.

Изменило ли это меня? Стал ли более внимательно следить? Да, конечно. Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет (смеется)», – сказал Джикия.

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