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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев призвал Промеса доказать, что он не преступник

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Минспорта РФ отказать в предоставлении российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

    «Все правильно. Пусть Промес уладит свои проблемы с правосудием Нидерландов, и дальше можно рассматривать его запрос. Он же под следствием.

    Да, Промес внес вклад в российский футбол, но если у него есть проблемы с законом, ему еще и гражданство предоставлять? Мне кажется, рановато. Пусть докажет, что он не преступник, — сказал Губерниев.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2023 12:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 3 марта, 16:26

      Не поехал доказывать,значит виновен!

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 15:57

      А что тут доказывать? Удар ножом был. Все. Какие еще могут быть вопросы????????????????????????????

      2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 14:35

      Правильно. Пусть едет к себе и доказывает невиновность. А то повстречаешь на улице такого, кто его знает что у этого психа на уме. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 14:03

      Губер - докажи что ты адекватный. Тысячи человек скажут обратное. Можно и в суде.

      1
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      Рейтинг: +1856

      mahan 3 марта, 14:00

      Губерниев или лечись, преступником человека может только называть только суд когда это доказано. И с чего ты взял, что он под следствием ?

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      Рейтинг: +1455

      Freyd 3 марта, 13:45

      Ну губерниеву он точно ничего не должен доказывать

      2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 3 марта, 13:28

      "Пусть докажет, что он не преступник,"
      Ты Губер, сначала докажи, что ты не верблюд. А также почитай законы о презумпции невиновности.

      6
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 13:10

      А ты докажи, что ты не имбицилл, а если имбицилл, то не клинический.

      3
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      Рейтинг: +168

      odessakmv 3 марта, 13:04

      вообще-то - презумпция невиновности - ты должен доказать сначала, что он виновен, а потом уже он доказывать обратное

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > odessakmv 3 марта, 15:32

      Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) — один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

      До тех пор, пока не вынесен приговор, человек называется подследственным или подсудимым

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      Рейтинг: +168

      odessakmv > AlexanderFCSM 4 марта, 07:56

      умеешь гуглом пользоваться, молодец. а я и так это знаю, в отличие от Д.Губерниева

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > odessakmv 4 марта, 08:38

      это не для тебя было, а в дополнение для тех кто не в курсе

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