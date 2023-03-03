Губерниев призвал Промеса доказать, что он не преступник

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Минспорта РФ отказать в предоставлении российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Все правильно. Пусть Промес уладит свои проблемы с правосудием Нидерландов, и дальше можно рассматривать его запрос. Он же под следствием.

Да, Промес внес вклад в российский футбол, но если у него есть проблемы с законом, ему еще и гражданство предоставлять? Мне кажется, рановато. Пусть докажет, что он не преступник, — сказал Губерниев.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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