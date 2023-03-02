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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Прохин рассказал, как в отеле его разбудила жена одноклубника Барсова

    Защитник «Ростова» Данила Прохин вспомнил неприятную историю с опозданием на тренировку в период выступлений за «Сочи».

    – Там я не проспал тренировку, а приехал минута в минуту к началу, хотя сбор обычно за час-полтора.

    – А тут как вышло?

    – Забыл поставить телефон на зарядку перед сном. Будильник с утра не сработал. Но меня разбудила жена Макса Барсова – нашего нападающего.

    – Объясни.

    – Многие игроки «Сочи» живут в апарт-отеле. Утром я проснулся от стука в дверь. Закутался в одеяло, открываю – стоит Бажена: «Дань, тебя там на базе ищут».

    У меня сразу флешбеки из Питера. Не понимал, почему это снова со мной происходит. Быстро собрался, успел на тренировку, а после уже был разговор с Федотовым.

    Сам пошел к Валентинычу. Понимал – нужно извиниться. Он сказал, что приезжать на базу позже своих одноклубников, которые старше на десять лет – полное неуважение.

    Тьфу-тьфу-тьфу с того дня я больше ни разу не опаздывал. А пацаны из «Сочи» потом прикалывались – на Новый год подарили мне будильник (смеется).

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    Источник: Sport24

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    02.03.2023 23:11
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