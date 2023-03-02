Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стало известно, какой клуб Первой лиги может принять Григорян

    В «Кубани» думают над отставкой главного тренера Андрея Сосницкого. Уже в ближайшие дни его может сменить Александр Григорян.

    Григорян в феврале возглавил медийную команду «Матч ТВ».

    • «Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.
    • Осенью 2022 года Григорян покинул ЖФК ЦСКА.
    • В 2019 году Григорян привел «Тамбов» к победе в сезоне Первой лиги.

    РПЛ возвращается завтра! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 2 марта, 13:40

      Григорян как эксперт очень нравиться. Говорит очень правильные вещи. Это не Ловчев или Вовка. Жаль терять такого эксперта на Окко

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11