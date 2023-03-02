Стало известно, какой клуб Первой лиги может принять Григорян

В «Кубани» думают над отставкой главного тренера Андрея Сосницкого. Уже в ближайшие дни его может сменить Александр Григорян.

Григорян в феврале возглавил медийную команду «Матч ТВ».

«Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.

Осенью 2022 года Григорян покинул ЖФК ЦСКА.

В 2019 году Григорян привел «Тамбов» к победе в сезоне Первой лиги.

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