Стало известно, какой клуб Первой лиги может принять Григорян

Григорян как эксперт очень нравиться. Говорит очень правильные вещи. Это не Ловчев или Вовка. Жаль терять такого эксперта на Окко
В «Кубани» думают над отставкой главного тренера Андрея Сосницкого. Уже в ближайшие дни его может сменить Александр Григорян.
Григорян в феврале возглавил медийную команду «Матч ТВ».
- «Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.
- Осенью 2022 года Григорян покинул ЖФК ЦСКА.
- В 2019 году Григорян привел «Тамбов» к победе в сезоне Первой лиги.
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