Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о превращении «Зенита» в бразильский клуб

Луис Фернандо Гарсия, агент Малколма и Клаудиньо, прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что «Зенит» превращается в бразильский клуб.

«Зенит» превращается в бразильский клуб? Это мнение Дзюбы. Мне кажется, у Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо.

Бразильские футболисты лучше Дзюбы? Я не могу так сказать. Дзюба — отличный игрок, он является великим идолом российского футбола», — сказал Гарсия.

Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.

С командой он выиграл 4 чемпионства.

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