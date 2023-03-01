Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о превращении «Зенита» в бразильский клуб

Луис Фернандо Гарсия, агент Малколма и Клаудиньо, прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что «Зенит» превращается в бразильский клуб.
«Зенит» превращается в бразильский клуб? Это мнение Дзюбы. Мне кажется, у Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо.
Бразильские футболисты лучше Дзюбы? Я не могу так сказать. Дзюба — отличный игрок, он является великим идолом российского футбола», — сказал Гарсия.
- Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
- С командой он выиграл 4 чемпионства.
- «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: Metaratings