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    Какой вы футболист?

    Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о превращении «Зенита» в бразильский клуб

    Луис Фернандо Гарсия, агент Малколма и Клаудиньо, прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что «Зенит» превращается в бразильский клуб.

    «Зенит» превращается в бразильский клуб? Это мнение Дзюбы. Мне кажется, у Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо.

    Бразильские футболисты лучше Дзюбы? Я не могу так сказать. Дзюба — отличный игрок, он является великим идолом российского футбола», — сказал Гарсия.

    • Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
    • С командой он выиграл 4 чемпионства.
    • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2023 18:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 1 марта, 23:23

      Он памятник.. Руко - творный... А не идол.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 22:35

      На том месте, где сейчас стоит слово "идолом", изначально точно оно стояло ?

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 19:19

      Идолом точно не является. Является противоречивой фигурой. С одной стороны статистически в Российском футболе очень даже хорош, с другой стороны в обычной жизни большим колличеством людей презираемым.

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