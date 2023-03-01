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  • Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о превращении «Зенита» в бразильский клуб

Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о превращении «Зенита» в бразильский клуб

1 марта 2023, 18:56
3

Луис Фернандо Гарсия, агент Малколма и Клаудиньо, прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что «Зенит» превращается в бразильский клуб.

«Зенит» превращается в бразильский клуб? Это мнение Дзюбы. Мне кажется, у Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо.

Бразильские футболисты лучше Дзюбы? Я не могу так сказать. Дзюба — отличный игрок, он является великим идолом российского футбола», — сказал Гарсия.

  • Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
  • С командой он выиграл 4 чемпионства.
  • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Малком Клаудиньо
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1677687550
Идолом точно не является. Является противоречивой фигурой. С одной стороны статистически в Российском футболе очень даже хорош, с другой стороны в обычной жизни большим колличеством людей презираемым.
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MaxRnD
1677699310
На том месте, где сейчас стоит слово "идолом", изначально точно оно стояло ?
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Napaleon Banapart
1677702224
Он памятник.. Руко - творный... А не идол.
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