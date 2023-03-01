Третий бомбардир АПЛ признал вину в игре на ставках. Его дисквалифицируют на длительный срок

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони признал свою вину в неоднократных нарушениях регламента о ставках, сообщает Daily Mail.

Футболист признал себя виновным по большой части обвинений, но оспаривает остальные.

26-летнему Тони грозит дисквалификация на несколько месяцев. Она может вступить в силу уже в этом сезоне. Клуб и футболист готов принять наказание, так как часть срока дисквалификации выпадет на летнее межсезонье.

Тони – третий бомбардир сезона АПЛ с 14-ю голами.

Англичанин стоит 45 миллионов евро.

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