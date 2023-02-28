Стала известна причина, по которой сорвался переход Захаряна в «Галатасарай». Контракт уже был согласован

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был близок к переходу в «Галатасарай» зимой.

По информации Gezen Dokuz, турецкий клуб согласовал контракт с Захаряном и договорился с «Динамо», но переход сорвался из-за позиции отца футболиста. Норайр Захарян не захотел, чтобы его сын играл в Турции.

Ранее сообщалось, что Захарян не хочет переходить в турецкий клуб из-за своих армянских корней. Сам футболист сообщил, что не рассматривает переход в «Галатасарай» по личным причинам.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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