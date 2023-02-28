«Не раздумывая взял бы их в свою команду». Романцев – о Дзюбе и Глушакове

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, в чем ценность 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова и 34-летнего форварда Артема Дзюбы.

– Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в «Локомотиве». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубам предстоит борьба за выживание?

– Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает их еще злее и азартнее.

Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они – бойцы!

Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель.

Таким, как Дзюба и Глушаков, это не интересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно.

И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду – только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи.

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