«Он может стать одним из лучших». Зарема рассказала, какой игрок «Спартака» ее впечатлил

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру нападающего москвичей Михаила Игнатова в кубковом матче с «Локомотивом».

«Что касается игры Игнатова в матче с «Локомотивом», у Михаила есть талант и физические данные, чтобы стать одним из лучших. Всe в его руках», — сказала Зарема.

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

Игнатов забил гол и отдал ассист.

Его признали лучшим игроком встречи.

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