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  • «Он может стать одним из лучших». Зарема рассказала, какой игрок «Спартака» ее впечатлил

«Он может стать одним из лучших». Зарема рассказала, какой игрок «Спартака» ее впечатлил

28 февраля 2023, 10:56
5

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру нападающего москвичей Михаила Игнатова в кубковом матче с «Локомотивом».

«Что касается игры Игнатова в матче с «Локомотивом», у Михаила есть талант и физические данные, чтобы стать одним из лучших. Всe в его руках», — сказала Зарема.

  • Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.
  • «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.
  • Игнатов забил гол и отдал ассист.
  • Его признали лучшим игроком встречи.

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Спартак Игнатов Михаил Салихова Зарема
Комментарии (5)
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ilichkadr
1677571948
Всe в его руках», и даже я— сказала Зарема.
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Ivan 17
1677572429
Какого хрена столько этой заремы в интервью ? Ну если бы она что то интересное и путное говорила ладно , ну тут же вообще все ни о чем
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marhrehrj
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