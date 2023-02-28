Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА раскрыла, кого Карпин и Джикия назвали лучшими футболистами года

ФИФА раскрыла, кого Карпин и Джикия назвали лучшими футболистами года

28 февраля 2023, 07:59
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия выбрали лучших футболистов года в голосовании ФИФА The Best.

  • Победителем премии ФИФА The Best как лучший игрок года стал Лионель Месси.
  • В декабре он впервые стал чемпионом мира.
  • Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Карпин назвал лучшим игроком года форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. На второе место тренер «Ростова» поставил нападающего «Реала» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Джикия поставил на первое место Мбаппе, на второе – Месси, на третье – Бензема.

РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 11
Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Россия Месси Лионель Джикия Георгий Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1677562160
Карпину надо было поставить хотя бы на третье место - Комличенко а Джикии - Промеса.
Ответить
jek718875
1677563812
Голос Карина стал решающий для Месси,теперь Карпин может стать тренером ПСЖ, Месси добро помнит
Ответить
Нуф-Нуф
1677584746
Эх, бревно опять без места осталось.
Ответить
Главные новости
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
5
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
Все новости
Все новости
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
96
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+