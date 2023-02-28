ФИФА раскрыла, кого Карпин и Джикия назвали лучшими футболистами года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия выбрали лучших футболистов года в голосовании ФИФА The Best.
- Победителем премии ФИФА The Best как лучший игрок года стал Лионель Месси.
- В декабре он впервые стал чемпионом мира.
- Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.
Карпин назвал лучшим игроком года форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. На второе место тренер «Ростова» поставил нападающего «Реала» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Джикия поставил на первое место Мбаппе, на второе – Месси, на третье – Бензема.
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Источник: сайт ФИФА