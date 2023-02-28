ФИФА раскрыла, кого Карпин и Джикия назвали лучшими футболистами года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия выбрали лучших футболистов года в голосовании ФИФА The Best.

Победителем премии ФИФА The Best как лучший игрок года стал Лионель Месси.

В декабре он впервые стал чемпионом мира.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Карпин назвал лучшим игроком года форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. На второе место тренер «Ростова» поставил нападающего «Реала» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Джикия поставил на первое место Мбаппе, на второе – Месси, на третье – Бензема.

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