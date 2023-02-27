«Веселый, дурной, как во дворе». Губерниев – о матче «Спартак» – «Локомотив»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

«Отличный футбол! Веселый, дурной чуть, ну и такой родной, как во дворе! Те, кто похуже играют, те в защите. Те, кто получше, – забивать! Особенно у одной команды было заметно.

Пенальти по три раза бьем. Что ещe надо?! Никто никуда не вылетает. Вообще, здорово. Болельщиками «Локомотива» не так обидно.

Ну и конечно, «Локо» надо держать Антона Миранчука и Дмитрия Баринова. На них вся игра держится», – считает Губерниев.

«Локомотив» планирует обращаться по судейству в ЭСК РФС.

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