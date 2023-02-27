Ранджелович: «Не смогу нормально жить, если не помолюсь»

Вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, насколько важна религия в его жизни.

– Когда был маленьким, посещал церковь с родителями?

– Конечно, регулярно. Я и один ходил. Верю в Бога. Все, что приходит – от него.

– Чем тебе помогает религия в футболе? Неверующим трудно это понять.

– Во всем. Каждый день, когда просыпаюсь или ложусь спать, чувствую: не смогу нормально жить, если не помолюсь.

Если мне грустно или я зол, просто встаю на колени перед иконой у себя дома, произношу слова или целую молитву – и после этого мне всегда лучше.

Особенно, если удается дойти до церкви. Могу зайти в храм грустным, но выйду всегда счастливым.

Своей вере обязан всем, благодарен за силы, терпение и надежду, которые получаю через нее каждый день.

– Говоришь, посещаешь храмы Екатеринбурга?

– Да, стабильно. Предпочитаю самый большой храм города. Не назову вслух, как называется.

Также не всегда понимаю, что говорят на проповеди, и не общался с батюшкой, хотя обязательно делаю это на родине.

В русском храме мне важнее всего просто находиться внутри и просто присутствовать на службе.

РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!