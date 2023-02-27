Ранджелович: «Не смогу нормально жить, если не помолюсь»

Вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, насколько важна религия в его жизни.
– Когда был маленьким, посещал церковь с родителями?
– Конечно, регулярно. Я и один ходил. Верю в Бога. Все, что приходит – от него.
– Чем тебе помогает религия в футболе? Неверующим трудно это понять.
– Во всем. Каждый день, когда просыпаюсь или ложусь спать, чувствую: не смогу нормально жить, если не помолюсь.
Если мне грустно или я зол, просто встаю на колени перед иконой у себя дома, произношу слова или целую молитву – и после этого мне всегда лучше.
Особенно, если удается дойти до церкви. Могу зайти в храм грустным, но выйду всегда счастливым.
Своей вере обязан всем, благодарен за силы, терпение и надежду, которые получаю через нее каждый день.
– Говоришь, посещаешь храмы Екатеринбурга?
– Да, стабильно. Предпочитаю самый большой храм города. Не назову вслух, как называется.
Также не всегда понимаю, что говорят на проповеди, и не общался с батюшкой, хотя обязательно делаю это на родине.
В русском храме мне важнее всего просто находиться внутри и просто присутствовать на службе.
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