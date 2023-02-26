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  • Агент Малкома и Клаудиньо ответил, могут ли бразильцы покинуть «Зенит» из-за брошенного в Вендела банана

Агент Малкома и Клаудиньо ответил, могут ли бразильцы покинуть «Зенит» из-за брошенного в Вендела банана

26 февраля 2023, 20:43
9

Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, могут ли бразильцы уехать из России после расистского инцидента.

  • В матче Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в полузащитника петербуржцев Вендела бросили банан.
  • Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

«Нет, Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов», – сказал агент.

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Источник: «РБ Спорт»
Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (9)
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portero
1677434283
Больше и говорить то неочем, надо мутатой людей отвлечь.... "шматко" рулит.
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mutabor0992
1677440138
"Непохожий на тебя,непохожий на меня...Просто чЕ." Гыыыыыыыыыыыы
Ответить
ScarlettOgusania
1677441622
из-за банана, брошенного в Вендела, не стоит разжигать истерию про расизм...
Ответить
raritet
1677442131
Это не расизм, это провинциальный дебилизм.
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herherd
1677449747
Pаcпpодaжa (Тaможeнный koнфиcкат). Kоpейcкий Bидeо-pегиcтpатор с pадaр-дeтеkтopом, паpKтpониkoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны---.----- https://pclk.xyz/pnn0
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Дядя Серёжа
1677463357
«Нет, Малком и Клаудиньо останутся в «Зените" - нигде в мире так не платят за порченные бананы
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Каратель помойников
1677472567
никуда они не уйдут,на зп купят водки,икры,матрёшек и балалаек и начнут кидаться в ответ))
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Урия Гип
1677472679
"В мире есть несколько людей расистов" , всего-то...
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Иван Петров 1986
1677479762
Да куда они денутся. Кто им больше денюжек даст.
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