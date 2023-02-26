Агент Малкома и Клаудиньо ответил, могут ли бразильцы покинуть «Зенит» из-за брошенного в Вендела банана

Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, могут ли бразильцы уехать из России после расистского инцидента.

В матче Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в полузащитника петербуржцев Вендела бросили банан.

Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

«Нет, Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов», – сказал агент.

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