Рианчо назвал российского футболиста, который был бы основным в сборной Испании

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил уровень полузащитника «Монако» Александра Головина. Специалист считает, что россиянин был бы основным игроком в составе сборной Испании.

«В России всегда были хорошие футболисты и, конечно, некоторые из них могли бы играть в сборной Испании. В Испании не следят за российской лигой, но про Александра Головина многие знают – он бы точно всегда играл в основном составе сборной Испании», – сказал Рианчо.

Головин забил 6 голов и сделал 6 ассистов в этом сезоне Лиги 1.

Его цена – 22 миллиона евро.

Он играет за «Монако» с 2018 года.

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