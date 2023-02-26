Максименко: «Зенит» после драки со «Спартаком» пожаловался в CAS? Его право»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о ноябрьской драке с «Зенитом» во время кубкового матча.

«Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.

Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Массимо Каррере, когда я только дебютировал в РПЛ. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата», – сказал Максименко.

«Зенит» после решения КДК РФС обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью сократить дисквалификации своих игроков.

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