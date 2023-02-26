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  • Максименко: «Зенит» после драки со «Спартаком» пожаловался в CAS? Его право»

Максименко: «Зенит» после драки со «Спартаком» пожаловался в CAS? Его право»

26 февраля 2023, 16:07
6

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о ноябрьской драке с «Зенитом» во время кубкового матча.

«Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.

Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Массимо Каррере, когда я только дебютировал в РПЛ. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата», – сказал Максименко.

  • «Зенит» после решения КДК РФС обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью сократить дисквалификации своих игроков.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Максименко Александр
Комментарии (6)
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Ниф-Ниф
1677418964
Синюшные только и могут плакать и жаловаться.
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ilichkadr
1677420169
Это пипец.......Заголовок "«Зенит» после драки со «Спартаком» пожаловался в CAS?" (Максименко типа не курсе) и то, что реально сказал Максименко (Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право) - "абсолютно одно и тоже". Занавес..............
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шахта Заполярная
1677425357
А если CAS откажет в челобитной, тогда куда, останется только в спортлото.
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Bomjipidary
1677429341
Были ****, теперь стали плаксы. Форму розовую надо теперь с рюшачками
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Марк Аврелий!
1677465697
Алексаша! Ох не спроста это сделал Зенит. В нужный момент КДК или РФС сочтет что встречу в Москве между Спартаком и Зенитом, в целях безопасности зенитовцев надо переносить в Питер
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