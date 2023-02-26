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  • «СКА-Хабаровск» примет «Динамо» Мх в матче Первой лиги в Санкт-Петербурге

«СКА-Хабаровск» примет «Динамо» Мх в матче Первой лиги в Санкт-Петербурге

26 февраля 2023, 12:37

«СКА-Хабаровск» не справился с подготовкой стадиона к возобновлению Первой лиги. Матч 22-го тура против махачкалинского «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге.

«СКА-Хабаровск» уже отправил официальное письмо в лигу о том, что матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец», – сообщил источник.

  • Игра намечена на 12 марта.
  • «СКА-Хабаровск» идет в Первой лиге 5-м, «Динамо» – 11-м.
  • «Кировец» вмешает 3000 зрителей.

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Источник: телеграм-канал «СКА-Хабаровска»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Динамо Мх
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