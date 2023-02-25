Михаил Кержаков отказался комментировать натурализацию Малкома и Клаудиньо

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отказался говорить на тему натурализации своих партнеров Малкома и Клаудиньо.

– Два ваших партнера накануне получили российские паспорта…

– Здесь без комментариев.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

«Зенит» – самый богатый клуб России.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!