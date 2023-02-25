Михаил Кержаков отказался комментировать натурализацию Малкома и Клаудиньо

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отказался говорить на тему натурализации своих партнеров Малкома и Клаудиньо.
– Два ваших партнера накануне получили российские паспорта…
– Здесь без комментариев.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- «Зенит» – самый богатый клуб России.
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Источник: «Комсомольская правда»