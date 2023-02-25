Комличенко: «Ставлю себе цель стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о своих шансах стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

– Сычевой поменял команду, Промес тренировался индивидуально. Хороший шанс побороться за лучшего бомбардира?

– А причем тут они? Вопрос не в конкурентах, а во мне, как я буду выглядеть и сколько буду забивать.

Реализуй я пенальти, засчитай там гол с «Сочи», было бы десять, а не семь мячей.

Цель стать лучшим бомбардиром РПЛ я себе ставлю, это хорошая цель для любого нападающего. Если получится – будет очень хорошо.

– Не хочешь вернуть себе пенальти? Бей ты, а не Полоз, отрыв от Сычевого и Промеса был бы куда меньше.

– Пол хорошо бьет, и вся команда уверена, так что тут ничего страшного. Лучше пытаться с игры больше забивать.

Вообще самое главное, чтобы команда выигрывала, и каждый тут должен делать свое дело.

Получится – я всегда за. Но там еще Макс Осипенко в очереди, Хорик просится, поэтому кандидатов много, пробиться будет тяжело.

– В России рекорд 28 голов.

– Разве не 25?

– 28 забил Думбия в тот длинный чемпионат из трех кругов.

– Да ну! Это не считается!

– Хорошо, тогда хотел бы установить рекорд РПЛ, как ты сделал в Чехии в свое время? Может, уже не в этом году, но в ближайшем будущем?

– Конечно. Это тяжело, но почему нет? Важно хорошо начать сезон. Наверное, это цель номер один. Очень хочется, обязательно буду к этому стремиться.

Другое дело, что хочется и можется – это разные вещи. Валерий Георгиевич перед турниром хорошо объяснил разницу между задачами и целями.

Папа мой постоянно следит за статистикой, обновляет, мне отправляет. Говорит, допустим, до сотни голов в РПЛ осталось столько-то и столько-то.

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