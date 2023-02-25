Комличенко: «Ставлю себе цель стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о своих шансах стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
– Сычевой поменял команду, Промес тренировался индивидуально. Хороший шанс побороться за лучшего бомбардира?
– А причем тут они? Вопрос не в конкурентах, а во мне, как я буду выглядеть и сколько буду забивать.
Реализуй я пенальти, засчитай там гол с «Сочи», было бы десять, а не семь мячей.
Цель стать лучшим бомбардиром РПЛ я себе ставлю, это хорошая цель для любого нападающего. Если получится – будет очень хорошо.
– Не хочешь вернуть себе пенальти? Бей ты, а не Полоз, отрыв от Сычевого и Промеса был бы куда меньше.
– Пол хорошо бьет, и вся команда уверена, так что тут ничего страшного. Лучше пытаться с игры больше забивать.
Вообще самое главное, чтобы команда выигрывала, и каждый тут должен делать свое дело.
Получится – я всегда за. Но там еще Макс Осипенко в очереди, Хорик просится, поэтому кандидатов много, пробиться будет тяжело.
– В России рекорд 28 голов.
– Разве не 25?
– 28 забил Думбия в тот длинный чемпионат из трех кругов.
– Да ну! Это не считается!
– Хорошо, тогда хотел бы установить рекорд РПЛ, как ты сделал в Чехии в свое время? Может, уже не в этом году, но в ближайшем будущем?
– Конечно. Это тяжело, но почему нет? Важно хорошо начать сезон. Наверное, это цель номер один. Очень хочется, обязательно буду к этому стремиться.
Другое дело, что хочется и можется – это разные вещи. Валерий Георгиевич перед турниром хорошо объяснил разницу между задачами и целями.
Папа мой постоянно следит за статистикой, обновляет, мне отправляет. Говорит, допустим, до сотни голов в РПЛ осталось столько-то и столько-то.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?