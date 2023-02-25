Бабаев прояснил будущее Мойзеса в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, собирается ли клуб сохранить в составе левого защитника Мойзеса.

– Зависела ли перспектива выкупа Мойзеса от трат этой зимы? Останется ли он в ЦСКА?

– Исходим из того, что да. Мойзес очень хорошо себя проявляет. Дело не только в том, что он забил первый мяч ЦСКА в этом году. Мойзес выполняет большой объем работы, нравится его самоотдача, профессиональные и человеческие качества.

Как, собственно, и у всех пришедших этим летом ребят. У кого-то получается лучше, у кого-то чуть хуже, но все стараются. Это мы видели и в четверг.

Живем в сложное время – со всеми сюрпризами от ФИФА, в том числе в отношении права легионеров приостанавливать контракты.

Таким образом, горизонт планирования не то что годичный или полугодичный – не всегда можно сказать, что случится завтра.

Тем не менее вероятность полноценного трансфера Мойзеса достаточно высокая, и сам он выразил однозначное желание остаться в ЦСКА.

ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.

В активе 27-летнего Мойзеса 18 матчей и 2 голевые передачи.

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