Клуб Роналду связался с окружением Серхио Рамоса

«Аль-Наср» не оставляет попыток заполучить центрального защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса.

Клуб Криштиану Роналду уже связывался с окружением экс-капитана «Реала».

Известно, что 36-летнему футболисту комфортно в Париже, однако есть сомнения, что с ним продлят контракт, истекающий в конце июня.

Испанец выступает за «ПСЖ» с 2021 года.

В четверг он объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В этом сезоне Рамос забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.

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