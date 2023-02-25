Клуб Роналду связался с окружением Серхио Рамоса

«Аль-Наср» не оставляет попыток заполучить центрального защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса.
Клуб Криштиану Роналду уже связывался с окружением экс-капитана «Реала».
Известно, что 36-летнему футболисту комфортно в Париже, однако есть сомнения, что с ним продлят контракт, истекающий в конце июня.
- Испанец выступает за «ПСЖ» с 2021 года.
- В четверг он объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
- В этом сезоне Рамос забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.
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Источник: Marca