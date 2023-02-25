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  • Бабаев прокомментировал ситуацию с долгом «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер Влашича

Бабаев прокомментировал ситуацию с долгом «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер Влашича

25 февраля 2023, 08:48
1

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что финансовые разногласия с «Вест Хэмом» до сих пор не урегулированы.

  • В 2021 году лондонцы купили Николу Влашича за 30 миллионов евро.
  • Около 9 миллионов клуб АПЛ еще не заплатил.
  • С лета хорват выступает за «Торино» на правах аренды.

– Изменилась ли ситуация с выплатой денег «Вест Хэмом» за Влашича? Насколько проблематичная ситуация с этими задержками для жизни клуба?

– Конечно, это проблема. Если добавить задолженность «Удинезе» за Яку Бийола, получается сумма, которая могла бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА.

Она влияет на принятие решений. Вынуждены частично корректировать бюджет. Тем не менее твердо стоим на ногах, есть финансовая стабильность. При этом не учитывать такой серьезный долг перед нами невозможно.

Пробуем все возможные способы, которые подразумевает регламент по статусу футболистов ФИФА. Продолжаем диалог с коллегами из «Вест Хэма» и «Удинезе».

Надеемся найти какой-то внесудебный вариант. Все возможные досудебные процедуры выполнены.

По «Вест Хэму» уже даже принято заявление в палату [споров ФИФА]. Хотя еще есть время, ФИФА дает время сторонам договориться, решить вопрос мирно.

– Какой примерный дедлайн?

– Думаю, июнь-июль. Нельзя сказать, что коллеги нас игнорируют или просто злоупотребляют своим положением. Но, возможно, с их стороны прилагаются не все усилия, чтобы покрыть задолженность.

«Салернитана» вот, как мы видели, нашла способ расплатиться за Бохинена. Другой клуб из Италии, «Удинезе», почему-то найти способа решить вопрос по Бийолу не может.

– На эту минуту «Вест Хэм» по-прежнему должен за Влашича девять миллионов евро, первый транш?

– Уже наступает время второго платежа. А мы понимаем, что если до сих пор не закрыт первый, очевидно, не будет и второго.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм ЦСКА Влашич Никола Бабаев Роман
Комментарии (1)
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R_a_i_n
1677306386
Гейропейские английские джентельмены во всей красе! Закон, честь, совесть ценности там и бла-бла-бла. Деньги сцуки верните!
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