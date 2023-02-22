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    Джикия: «Расстроен, что мы играли 22 февраля»

    Защитнику «Спартака» Георгию Джикии не понравилось играть в кубковом матче против «Локомотива» (1:0) в мороз.

    «Вопрос холода к тем, кто составляет график. Я расстроен тем, что у нас игра 22 февраля.

    Самое главное, что мы одержали важную победу. Таймы получились немного разными. Будем завтра разбирать игру», – сказал Джикия.

    • Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    22.02.2023 23:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 февраля, 09:44

      Этот Джикия , делал пасы ВНИКУДА !
      Гол (отмененный)- это его позиция ! Где , он был ?
      И грубая ошибка , пас Дзюбе , хорошо ,что выше ворот !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 февраля, 08:58

      Джикия Вместе , с Зобниным и Игнатовым и Хлусевичем-Худшие , в Спартаке !
      В , целом Спартак , очень Хорош !

      1
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      Рейтинг: +2136

      alefreddy > САДЫЧОК 23 февраля, 14:53

      да и Хлусевич во втором угловых подарил много-могут и наказать

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