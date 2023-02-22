Джикия: «Расстроен, что мы играли 22 февраля»

Этот Джикия , делал пасы ВНИКУДА !
Гол (отмененный)- это его позиция ! Где , он был ?
И грубая ошибка , пас Дзюбе , хорошо ,что выше ворот !
Защитнику «Спартака» Георгию Джикии не понравилось играть в кубковом матче против «Локомотива» (1:0) в мороз.
«Вопрос холода к тем, кто составляет график. Я расстроен тем, что у нас игра 22 февраля.
Самое главное, что мы одержали важную победу. Таймы получились немного разными. Будем завтра разбирать игру», – сказал Джикия.
- Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.
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