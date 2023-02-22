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    «В сборной должны играть россияне». Орлов выступил против натурализации Малкома и Клаудиньо

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

    «В РФС заявили, что теоретически Малком и Клаудиньо могут в будущем сыграть за сборную России, если получат наше гражданство. Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты, россияне. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

    Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры.

    Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

    Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха — Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись!

    Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

    В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио Фернандеса? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих», — сказал Орлов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 18:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 22:36

      Вот именно, что "были"! Сегодня все уже давно просрано, продано и разворовано. А Орлов только проснулся, что ли? Фернандес с Гильермо сколько лет играли за российскую сборную, а тут он вдруг вспомнил про "традиции".

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      Рейтинг: +981

      Suvorov51 22 февраля, 18:32

      Лужный пердун, посмотри, англосаксы все почернели, лягушатники тоже стали черными, даже немчура и та черноту заявляет, так что пусть смазные из помойки поиграют за Россию, ведь в Бразилии их и за член не считают

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      Рейтинг: +5674

      TOMSON > Suvorov51 22 февраля, 20:57

      Это их путь, почему мы должны следовать за ними?

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