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  • «В сборной должны играть россияне». Орлов выступил против натурализации Малкома и Клаудиньо

«В сборной должны играть россияне». Орлов выступил против натурализации Малкома и Клаудиньо

22 февраля 2023, 18:03
1

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

«В РФС заявили, что теоретически Малком и Клаудиньо могут в будущем сыграть за сборную России, если получат наше гражданство. Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты, россияне. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры.

Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха — Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись!

Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио Фернандеса? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих», — сказал Орлов.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Орлов Геннадий
Комментарии (1)
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serglider
1677094606
Вот именно, что "были"! Сегодня все уже давно просрано, продано и разворовано. А Орлов только проснулся, что ли? Фернандес с Гильермо сколько лет играли за российскую сборную, а тут он вдруг вспомнил про "традиции".
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