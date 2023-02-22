Рианчо: «Барселона» подошла бы Головину»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо видит полузащитника «Монако» Александра Головина в «Барселоне».

«Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию.

Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят. Смог бы Головин заиграть в Примере? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», – сказал испанец.

У Головина в сезоне Лиги 1 6 голов и столько же ассистов.

26-летний россиянин стоит 22 миллиона евро.

Игрок в Монако с 2018 года.

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