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    Рианчо: «Барселона» подошла бы Головину»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо видит полузащитника «Монако» Александра Головина в «Барселоне».

    «Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию.

    Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят. Смог бы Головин заиграть в Примере? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», – сказал испанец.

    • У Головина в сезоне Лиги 1 6 голов и столько же ассистов.
    • 26-летний россиянин стоит 22 миллиона евро.
    • Игрок в Монако с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    22.02.2023 09:40
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