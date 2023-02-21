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    Орлов – о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Псевдопатриоты видят в этом поддержку России. Это глупо»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о скором получении гражданства России футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

    «Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать — они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.

    Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает.

    У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», — сказал Орлов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +793

      Таврида 9 минут назад

      Орлоff, как всегда, дорожку соломой стелит, когда все "гражданство" медным тазом накроется, Птицынн будет орать - я же предупреждал.

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      Рейтинг: +11947

      R_a_i_n 38 минут назад

      Интересно, после окончания карьеры оба жить в России останутся?

      0
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      Рейтинг: +20663

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      "У нас в обществе много псевдопатриотов" - подтверждаю !!!

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