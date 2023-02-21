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  • Орлов – о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Псевдопатриоты видят в этом поддержку России. Это глупо»

Орлов – о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Псевдопатриоты видят в этом поддержку России. Это глупо»

21 февраля 2023, 21:16
4

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о скором получении гражданства России футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать — они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.

Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает.

У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», — сказал Орлов.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1677003866
"У нас в обществе много псевдопатриотов" - подтверждаю !!!
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R_a_i_n
1677004037
Интересно, после окончания карьеры оба жить в России останутся?
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Таврида
1677005774
Орлоff, как всегда, дорожку соломой стелит, когда все "гражданство" медным тазом накроется, Птицынн будет орать - я же предупреждал.
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Азбука
1677054826
В наше смутное время, когда УЕФА банит Россию, любой факт проявления позитива к нашей стране-это плюс. Здесь я не согласен с ГСО. Что получение гражданства это личное, интимное дело, согласен. Другое дело, что российское гражданство бразильцев задевает интересы болел других команд и они будут поливать в комментах помоями это заурядное событие. Хотя не они первые из легионеров и полагаю не последние.
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