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    «Зенит» оформил документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

    В Министерства спорта России подтвердили, что «Зенит» работает над натурализацией бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.

    «АО «ФК «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

    Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», – сообщили в пресс‑службе Минспорта.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n 1 час назад

      Теперь будут Михаилком и Коляндиньо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 1 час назад

      Свинси Промяс звучно и в тему. Правда Рая? Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Пукан подлечил? Говорят знатно развальцевали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 1 час назад

      Дапостыдятся и посрамятся ищущие души моей;
      Даобратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло! :))))
      Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 59 минут назад

      Развальцованный, не переживай, всё у тебя будет как попало!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 51 минуту назад

      Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
      Рассчитывай силы свои.
      И, если сказать не умеешь хрю-хрю,
      Визжи, не стесняясь: И-ииии! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 47 минут назад

      Твой мальчик у тебя под боком спит. Проспись, пьянь. Да и помыться тебе не мешает.

      0
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 44 минуты назад

      Твой разум Райка не блещет интеллектом, но что умеешь, то умеешь. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 41 минуту назад

      Как развальцованный вообще может говорить о интеллекте, если у него на уме только гыгыгыканье? Ты с утра проснулся и сразу на бомбардир, трясущимися руками после пьянки ищешь новости со Спартаком, что бы высрать там свое гыгы...

      0
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 26 минут назад

      Чтобы меня шокировать, тебе Райка придется сказать что-нибудь умное. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 23 минуты назад

      Я от тебя такую реплику слышал в прошлом году, в позопрошлом году, в позо позопрошлом году... ну можно долго продолжать. В те времена кстати IQ твой чуть выше был... высыхаешь, развальцованный!

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 16 минут назад

      Повторяться, но каждый раз по-новому – разве не это есть искусство, а Райка?

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 14 минут назад

      Развальцованный о искустве залепетал. Он думает, что его высер НА КАЖДОЙ ВЕТКЕ Спартака это искуство!

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 9 минут назад

      В ответ визгливым хрюкунам мы благородно промолчим. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 8 минут назад

      Это когда рот тебе развальцуют ты будешь молчать, а пока ты высеры свои разглагольствуешь само знаешь где!

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 6 минут назад

      Ты очень много написал,
      Ты очень много рисовал,
      А врач пришел – и все отнял.
      Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 5 минут назад

      Это рецепт твой? Сочувствия нету к такому...

      0
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 2 минуты назад

      По рецепту жрут, а ты Райка видать к бумаге неравнодушна. Запей. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 1 минуту назад

      Ты жрешь не по рецепту, а что на мусорке найдешь. Тебе про жрать вообще не следует говорить!

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      Рейтинг: +1148

      ВасяК 2 часа назад

      Теперь они будут выпускники школы зенита!!!

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