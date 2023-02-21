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«Зенит» оформил документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

21 февраля 2023, 17:25
2

В Министерства спорта России подтвердили, что «Зенит» работает над натурализацией бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.

«АО «ФК «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», – сообщили в пресс‑службе Минспорта.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (2)
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ВасяК
1676989855
Теперь они будут выпускники школы зенита!!!
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R_a_i_n
1676992257
Теперь будут Михаилком и Коляндиньо!
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