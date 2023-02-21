Клаудиньо объяснил, почему летом подписал новый контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переподписание контракта с клубом из Петербурга.

— В дебютный год вы стали чемпионом, болельщики признали вас лучшим игроком сезона. Какой была главная мотивация при переподписании контракта летом?

— Мне очень нравится в «Зените», я чувствую себя здесь как дома, особенно, после первого года жизни в Петербурге, ощущаю фанатскую любовь и теплое отношение ко мне. У нас отличный состав, много бразильцев, с которыми все становится еще комфортнее.

Так что решение о новом контракте принималось очень легко — гораздо сложнее было бы представить какой-то иной вариант развития событий.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евр

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!