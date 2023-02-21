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  • Клаудиньо объяснил, почему летом подписал новый контракт с «Зенитом»

Клаудиньо объяснил, почему летом подписал новый контракт с «Зенитом»

21 февраля 2023, 20:21
12

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переподписание контракта с клубом из Петербурга.

— В дебютный год вы стали чемпионом, болельщики признали вас лучшим игроком сезона. Какой была главная мотивация при переподписании контракта летом?

— Мне очень нравится в «Зените», я чувствую себя здесь как дома, особенно, после первого года жизни в Петербурге, ощущаю фанатскую любовь и теплое отношение ко мне. У нас отличный состав, много бразильцев, с которыми все становится еще комфортнее.

Так что решение о новом контракте принималось очень легко — гораздо сложнее было бы представить какой-то иной вариант развития событий.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евр

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (12)
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ArReal
1677001685
Накинули бабок - вот и подписал контракт...Сколько можно уже чушь про теплые отношения и счастье с бумажки читать? неужели есть в мире дебилы, которые в это поверят? - на кого эта брехня рассчитана?
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Рыло свина
1677001941
бразильцы отдыхать приехали, ещё и денег платят за это!
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nik55
1677004641
ответ один-----дурные деньги
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