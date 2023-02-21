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    Клаудиньо объяснил, почему летом подписал новый контракт с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переподписание контракта с клубом из Петербурга.

    — В дебютный год вы стали чемпионом, болельщики признали вас лучшим игроком сезона. Какой была главная мотивация при переподписании контракта летом?

    — Мне очень нравится в «Зените», я чувствую себя здесь как дома, особенно, после первого года жизни в Петербурге, ощущаю фанатскую любовь и теплое отношение ко мне. У нас отличный состав, много бразильцев, с которыми все становится еще комфортнее.

    Так что решение о новом контракте принималось очень легко — гораздо сложнее было бы представить какой-то иной вариант развития событий.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евр

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7990

      nik55 27 минут назад

      ответ один-----дурные деньги

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      Рейтинг: +192

      Рыло свина 1 час назад

      бразильцы отдыхать приехали, ещё и денег платят за это!

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      Рейтинг: +5809

      AtticusFinch 1 час назад

      Накинули бабок - вот и подписал контракт...Сколько можно уже чушь про теплые отношения и счастье с бумажки читать? неужели есть в мире дебилы, которые в это поверят? - на кого эта брехня рассчитана?

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      Рейтинг: +17129

      Barmaleushka > AtticusFinch 1 час назад

      А другие команды желая продлить контракт с легионерами , взывают к их патриотическим чуйствам и совести . О деньгах ни слова ))))

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      Рейтинг: +5809

      AtticusFinch > Barmaleushka 51 минуту назад

      я говорю про всех легионеров в целом , сколько можно брехню писать про чувства к клубу и теплую семью...особенно в случае с Клаудиньо, который во многих бы топовых клубах в Европе не затерялся бы

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      Рейтинг: +17129

      Barmaleushka > AtticusFinch 29 минут назад

      А ПАЧИМУБЫ не сказать несколько тёплых слов клубу в котором он играет ?! Ради болел хотя бы ?

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