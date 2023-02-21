«Челси» в январе пытался продать Пулишича из-за Мудрика

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич в скором времени покинет лондонский клуб.
24-летнего футболиста пытались продать во время зимнего трансферного окна, но его уходу помешала травма.
У американца нет будущего в «Челси» после покупки у «Шахтера» Михаила Мудрика.
Летом англичане потребуют за своего игрока не менее 35 миллионов долларов.
- В этом сезоне Пулишич забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 21 матче.
- В течение последнего месяца его хотели подписать «Милан» и «Галатасарай».
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?
Источник: Daily Mail