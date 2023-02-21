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    «Челси» в январе пытался продать Пулишича из-за Мудрика

    Вингер «Челси» Кристиан Пулишич в скором времени покинет лондонский клуб.

    24-летнего футболиста пытались продать во время зимнего трансферного окна, но его уходу помешала травма.

    У американца нет будущего в «Челси» после покупки у «Шахтера» Михаила Мудрика.

    Летом англичане потребуют за своего игрока не менее 35 миллионов долларов.

    • В этом сезоне Пулишич забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • В течение последнего месяца его хотели подписать «Милан» и «Галатасарай».

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    Источник: Daily Mail

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