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  • Клаудиньо рассказал, как отметил день рождения в конце января

Клаудиньо рассказал, как отметил день рождения в конце января

21 февраля 2023, 15:54

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы клубной пресс-службы о праздновании своего дня рождения 28 января.

– В последний день сбора в Катаре вам исполнилось 26 лет. Как отпраздновали?

– У нас был трехдневный перерыв между сборами, так что я полетел в Бразилию, чтобы провести время с семьей и друзьями.

Это всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что смог разделить его с ними. Слава Богу, все удалось, праздник прошел великолепно!

– Сколько времени ради этого провели в дороге?

– Поскольку я проспал почти весь полет, то точно не скажу, но в одну сторону получилось около 14 часов.

– То есть, на одни только перелеты ушло больше суток. Сколько же времени вы провели с родными и близкими?

– Всего лишь один день! Но это стоило того, ведь я понимал, что мы долго еще не увидимся – сперва вторые сборы, затем возвращение в Россию и весенняя часть сезона.

Так что я наслаждался каждым мгновением и старался уделить внимание всем любимым людям.

– Много было гостей на вашем празднике?

– Достаточно (улыбается). По головам я не считал, но, думаю, несколько сотен человек.

– Что загадали для себя, задувая свечки на торте?

– Я лишь поблагодарил Бога за еще один год жизни, за весь предыдущий опыт, за то, что я здоров, счастлив и занимаюсь любимым делом.

Все мысли и хвалебные слова были направлены в Его адрес.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
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