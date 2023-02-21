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    Клаудиньо рассказал, как отметил день рождения в конце января

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы клубной пресс-службы о праздновании своего дня рождения 28 января.

    – В последний день сбора в Катаре вам исполнилось 26 лет. Как отпраздновали?

    – У нас был трехдневный перерыв между сборами, так что я полетел в Бразилию, чтобы провести время с семьей и друзьями.

    Это всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что смог разделить его с ними. Слава Богу, все удалось, праздник прошел великолепно!

    – Сколько времени ради этого провели в дороге?

    – Поскольку я проспал почти весь полет, то точно не скажу, но в одну сторону получилось около 14 часов.

    – То есть, на одни только перелеты ушло больше суток. Сколько же времени вы провели с родными и близкими?

    – Всего лишь один день! Но это стоило того, ведь я понимал, что мы долго еще не увидимся – сперва вторые сборы, затем возвращение в Россию и весенняя часть сезона.

    Так что я наслаждался каждым мгновением и старался уделить внимание всем любимым людям.

    – Много было гостей на вашем празднике?

    – Достаточно (улыбается). По головам я не считал, но, думаю, несколько сотен человек.

    – Что загадали для себя, задувая свечки на торте?

    – Я лишь поблагодарил Бога за еще один год жизни, за весь предыдущий опыт, за то, что я здоров, счастлив и занимаюсь любимым делом.

    Все мысли и хвалебные слова были направлены в Его адрес.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь 20 минут назад

      Конечно, работа у тебя офигеть.
      А вот если бы была допа, думал, что порчу навели.
      :)))
      Молодой еще. Вообщем, с прошедшим.

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