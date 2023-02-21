Клаудиньо рассказал, как отметил день рождения в конце января

Конечно, работа у тебя офигеть.
А вот если бы была допа, думал, что порчу навели.
:)))
Молодой еще. Вообщем, с прошедшим.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы клубной пресс-службы о праздновании своего дня рождения 28 января.
– В последний день сбора в Катаре вам исполнилось 26 лет. Как отпраздновали?
– У нас был трехдневный перерыв между сборами, так что я полетел в Бразилию, чтобы провести время с семьей и друзьями.
Это всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что смог разделить его с ними. Слава Богу, все удалось, праздник прошел великолепно!
– Сколько времени ради этого провели в дороге?
– Поскольку я проспал почти весь полет, то точно не скажу, но в одну сторону получилось около 14 часов.
– То есть, на одни только перелеты ушло больше суток. Сколько же времени вы провели с родными и близкими?
– Всего лишь один день! Но это стоило того, ведь я понимал, что мы долго еще не увидимся – сперва вторые сборы, затем возвращение в Россию и весенняя часть сезона.
Так что я наслаждался каждым мгновением и старался уделить внимание всем любимым людям.
– Много было гостей на вашем празднике?
– Достаточно (улыбается). По головам я не считал, но, думаю, несколько сотен человек.
– Что загадали для себя, задувая свечки на торте?
– Я лишь поблагодарил Бога за еще один год жизни, за весь предыдущий опыт, за то, что я здоров, счастлив и занимаюсь любимым делом.
Все мысли и хвалебные слова были направлены в Его адрес.
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