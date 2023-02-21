Брат Захаряна рассказал, действительно ли Арсен переходит из «Динамо» в «Галатасарай»

Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг новость о переходе футболиста в «Галатасарай».
«Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», — заявил Давид Захарян.
- В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: Metaratings