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    Брат Захаряна рассказал, действительно ли Арсен переходит из «Динамо» в «Галатасарай»

    Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг новость о переходе футболиста в «Галатасарай».

    «Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», — заявил Давид Захарян.

    • В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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