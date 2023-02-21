Хомуха: «Малком и Клаудиньо хотят получить паспорта РФ, что платить меньше налогов»

Хомуха, как всегда несёт пургу. Если речь идет о зарплате, то применяются следующие ставки:
13 % – для резидентов РФ по доходам менее 5 млн. рублей;
15 % – для резидентов РФ по доходам свыше 5 млн. рублей;
30 % – для нерезидентов РФ.
Налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Все бразильцы Зенита, кроме вчера прибывшего Роберта Ренана, находятся в РФ БОЛЬШЕ 183 календарных дней . А по сему платят налог по ставке 13 %!
Экс-тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха объяснил желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
«Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу.
Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того. Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше — в этом основная причина.
Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу.
Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», — заявил Хомуха.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.
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