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    Хомуха: «Малком и Клаудиньо хотят получить паспорта РФ, что платить меньше налогов»

    Экс-тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха объяснил желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

    «Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу.

    Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того. Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше — в этом основная причина.

    Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу.

    Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», — заявил Хомуха.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17749

      ilichkadr 59 минут назад

      Хомуха, как всегда несёт пургу. Если речь идет о зарплате, то применяются следующие ставки:
      13 % – для резидентов РФ по доходам менее 5 млн. рублей;
      15 % – для резидентов РФ по доходам свыше 5 млн. рублей;
      30 % – для нерезидентов РФ.
      Налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Все бразильцы Зенита, кроме вчера прибывшего Роберта Ренана, находятся в РФ БОЛЬШЕ 183 календарных дней . А по сему платят налог по ставке 13 %!

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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь 1 час назад

      Хоть кто-то заметил.

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      Рейтинг: +17702

      paracetamol 2 часа назад

      Нормальное желание и финансирование СВО!

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      Рейтинг: +67221

      portero 2 часа назад

      Это гражданство не про футбол, а про уход от налогов....

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