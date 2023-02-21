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  • Хомуха: «Малком и Клаудиньо хотят получить паспорта РФ, что платить меньше налогов»

Хомуха: «Малком и Клаудиньо хотят получить паспорта РФ, что платить меньше налогов»

21 февраля 2023, 10:56
3

Экс-тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха объяснил желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу.

Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того. Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше — в этом основная причина.

Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу.

Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», — заявил Хомуха.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо
Комментарии (3)
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portero
1676968836
Это гражданство не про футбол, а про уход от налогов....
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paracetamol
1676969463
Нормальное желание и финансирование СВО!
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ilichkadr
1676973402
Хомуха, как всегда несёт пургу. Если речь идет о зарплате, то применяются следующие ставки: 13 % – для резидентов РФ по доходам менее 5 млн. рублей; 15 % – для резидентов РФ по доходам свыше 5 млн. рублей; 30 % – для нерезидентов РФ. Налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Все бразильцы Зенита, кроме вчера прибывшего Роберта Ренана, находятся в РФ БОЛЬШЕ 183 календарных дней . А по сему платят налог по ставке 13 %!
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