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    Касильяс ответил Пике: «Барселоне» за два года не назначили ни одного пенальти и не давали красных. Это тики-така?»

    Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс ответил на слова бывшего защитника «Барселоны» Пике, который заявил, что арбитры в Примере всегда были благосклонны к «Реалу».

    «Есть одна команда, в ворота которой не назначили ни одного пенальти и не показали ни одной красной карточки за два года.

    Соперники не могли дойти до вашей штрафной из-за тики-таки, или что?» – сказал Касильяс.

    • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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    Источник: LosMadridistas

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +791

      Таврида 1 час назад

      Ну да, Барса платит судьям, идет на первом месте и ставит какие-то рекорды в Примере , но жестко отсосала в Лиге чемпионов. А виноват Реал, который в ЛЧ всех дерет, но сыпется в Испании, когда Барса взяла арбитров на свое содержание. Может действительно Пике лучше засунуть свой язык куда-нибудь в тёмное место и не будить лихо?

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      Рейтинг: +11914

      R_a_i_n > Таврида 22 минуты назад

      Не напоминает РПЛ?

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