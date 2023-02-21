Касильяс ответил Пике: «Барселоне» за два года не назначили ни одного пенальти и не давали красных. Это тики-така?»

Ну да, Барса платит судьям, идет на первом месте и ставит какие-то рекорды в Примере , но жестко отсосала в Лиге чемпионов. А виноват Реал, который в ЛЧ всех дерет, но сыпется в Испании, когда Барса взяла арбитров на свое содержание. Может действительно Пике лучше засунуть свой язык куда-нибудь в тёмное место и не будить лихо?
Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс ответил на слова бывшего защитника «Барселоны» Пике, который заявил, что арбитры в Примере всегда были благосклонны к «Реалу».
«Есть одна команда, в ворота которой не назначили ни одного пенальти и не показали ни одной красной карточки за два года.
Соперники не могли дойти до вашей штрафной из-за тики-таки, или что?» – сказал Касильяс.
- Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
- 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
- Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.
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