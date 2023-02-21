Касильяс ответил Пике: «Барселоне» за два года не назначили ни одного пенальти и не давали красных. Это тики-така?»

Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс ответил на слова бывшего защитника «Барселоны» Пике, который заявил, что арбитры в Примере всегда были благосклонны к «Реалу».

«Есть одна команда, в ворота которой не назначили ни одного пенальти и не показали ни одной красной карточки за два года.

Соперники не могли дойти до вашей штрафной из-за тики-таки, или что?» – сказал Касильяс.

Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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