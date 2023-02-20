Джикия оценил состояние Промеса, пропустившего зимние сборы «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о физических кондициях своего одноклубника Квинси Промеса.

«Когда были в Дубае, мы поддерживали связь с Промесом. Когда я прилетал между сборами в Москву, я заехал на базу, где он тренировался. Мы с ним увиделись, обменялись словами.

Время пролетело для нас быстро, хотя для Квинси, уверен, оно длилось очень долго. Но скоро мы будем на одном футбольном поле, что, безусловно, очень радует.

Что касается подготовки и состояния Квинси, которое, наверное, может многих сейчас тревожить, то я совершенно спокоен в этом плане, потому что он проводит очень хорошую работу в Москве.

Понятное дело, что когда ты тренируешься один и с коллективом – это огромная разница, но надеюсь, что он как можно быстрее наберeт форму, в чeм нет никаких сомнений, потому что Квинси – большой профессионал, опытный футболист и лидер», – заявил Джикия.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

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