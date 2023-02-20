Депутат Роднина объяснила, почему Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами России

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала желание Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

«Желание Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело. Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет?

Смена спортивного гражданства — абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», — сказала Роднина.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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