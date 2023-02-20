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    Депутат Роднина объяснила, почему Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами России

    Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала желание Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

    «Желание Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело. Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет?

    Смена спортивного гражданства — абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», — сказала Роднина.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 13 минут назад

      Всем места в сборной Бразилии не хватает, хотят попробовать за Россию сыграть.
      Такие здесь все альтруисты и патриоты, прям все бесплатно (ну за минималку) согласны работать.

      0
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      Рейтинг: +2593

      fakeid 20 минут назад

      предлагаю 3 варианта, куда пойти родниной с её мнением: на**й, в лес или тарасофку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2593

      fakeid > R_a_i_n 6 минут назад

      там её расчленят, как у нас принято :)

      0
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      Рейтинг: +11905

      R_a_i_n > fakeid 6 минут назад

      Со всем согласен кроме Тарасовки. Можно например по Петровскому прогуляться!

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      Рейтинг: +11905

      R_a_i_n > fakeid 4 минуты назад

      Кто-то расстроится?

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      Рейтинг: +648

      rac531 1 час назад

      РОДНИНОЙ: ВАШИ "дельцы-спортсмены" и без флага выступают)
      РЫНОК))))

      1
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      Рейтинг: +1996

      шахта Заполярная 1 час назад

      Им не Россия нравится, а то что на счет капает. Убавь 10% и они как кофе растворимый растворятся.
      Сейчас не очень чистые ребята скажут мне что я не прав.

      4
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      Рейтинг: +6210

      Давид59 > шахта Заполярная 1 час назад

      Деньги - да. На 90%. Но в Питере им комфортно. Этого тоже нельзя отрицать

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      Рейтинг: +1996

      шахта Заполярная > Давид59 1 час назад

      Может и комфортно, тут не поспоришь, но они бразилы "Сколько волка не корми, а он все время в лес смотрит" Это не я придумал пословицу - народ.

      4
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      Рейтинг: +145

      cska1948 > Давид59 33 минуты назад

      Неужели вы настолько наивны и полагаете, что по окончании футбольной карьеры эти бразильцы останутся жить в Питере?

      2
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      Рейтинг: +11905

      R_a_i_n > cska1948 10 минут назад

      на Питерских помойках даже

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