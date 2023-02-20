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  • В РФС рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России

В РФС рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России

20 февраля 2023, 18:26
4

Служба коммуникаций РФС прокомментировала возможность выступления бразильцев Малкома и Клаудиньо за сборную России в случае получения паспортов РФ.

«Прежде всего, для того, чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов.

Исходя из информации в открытых источниках, в случае если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами.

Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А) за сборную Бразилии. Поэтому для того, чтобы он мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени.

Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участие в официальных матчах за сборную под эгидой организации.

При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении 5-летнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», – сообщили в РФС.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1676908787
Классно придуманно. Минус две легионерские позиции!
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Вомбат
1676911326
К этому можно добавить только одно. Пока футболист не получает права играть за сборную, он считается легионером. Таким образом, Малком после обретения им российского гражданства останется легионером до 1 августа 2024 года. Клаудиньо до 1 августа 2026 года.
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Маккаби
1676912472
Ну всё, теперь будем громить Узбекистан!
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