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  • В Турции рассказали, кому Захарян заявил о желании уйти в «Галатасарай»

В Турции рассказали, кому Захарян заявил о желании уйти в «Галатасарай»

20 февраля 2023, 12:27
5

Турецкий источник Gezen Dokuz продолжает настаивать на том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил о желании продолжить карьеру в «Галатасарае».

Ранее пресс-служба московского клуба назвала эту информацию фейковой.

По версии Gezen Dokuz, футболист рассказал о своем стремлении оказаться в «Галатасарае» болельщику этой команды, работающему в отеле.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: Gezen Dokuz
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Галатасарай Захарян Арсен
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1676888444
Ну раз болельщику, тогда все нормально. Завтра все и подпишут.
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alefreddy
1676890728
пока берут надо спешить
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GreyDM
1676899942
Это очень серьёзный и проверенный источник))) Почти официальное лицо сарая!
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Napaleon Banapart
1676901992
Он до этого официанту рассказывал о желании играть в Челси...
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