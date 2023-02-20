Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Турции рассказали, кому Захарян заявил о желании уйти в «Галатасарай»

    Турецкий источник Gezen Dokuz продолжает настаивать на том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил о желании продолжить карьеру в «Галатасарае».

    Ранее пресс-служба московского клуба назвала эту информацию фейковой.

    По версии Gezen Dokuz, футболист рассказал о своем стремлении оказаться в «Галатасарае» болельщику этой команды, работающему в отеле.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну 3
    В «Динамо» отреагировали на слова Захаряна о желании перейти в «Галатасарай» 1
    Захарян: «Очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, трансфер состоится» 1
    Источник: Gezen Dokuz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4036

      Иван Петров 1986 32 минуты назад

      Ну раз болельщику, тогда все нормально. Завтра все и подпишут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11