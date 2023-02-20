В Турции рассказали, кому Захарян заявил о желании уйти в «Галатасарай»

Турецкий источник Gezen Dokuz продолжает настаивать на том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил о желании продолжить карьеру в «Галатасарае».

Ранее пресс-служба московского клуба назвала эту информацию фейковой.

По версии Gezen Dokuz, футболист рассказал о своем стремлении оказаться в «Галатасарае» болельщику этой команды, работающему в отеле.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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