В Турции рассказали, кому Захарян заявил о желании уйти в «Галатасарай»

Турецкий источник Gezen Dokuz продолжает настаивать на том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил о желании продолжить карьеру в «Галатасарае».
Ранее пресс-служба московского клуба назвала эту информацию фейковой.
По версии Gezen Dokuz, футболист рассказал о своем стремлении оказаться в «Галатасарае» болельщику этой команды, работающему в отеле.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: Gezen Dokuz