Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «В 145-миллионной стране нет своих игроков?». Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо

«В 145-миллионной стране нет своих игроков?». Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо

19 февраля 2023, 19:18
9

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всeм мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.

Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.

В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», — сказал Мостовой.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • В будущем они смогут выступать за сборную России.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1676824076
В России есть, а вот в структуре Зенита, если брать 1ю, 2ю и СОШ, где числится 250 шкетов, нет
Ответить
mihail200606
1676824313
Ну нету значит..
Ответить
Антибиотик
1676826551
После развала СССР в России развалили тренерские школы. Тренеров нет! И я всегда был против легионеров в нашей сборной, но сейчас они нам нужны, чтобы не терять уровень футбола, чтобы молодежь видела к чему нужно стремиться и училась у игроков, раз тренерский штаб научить не в состоянии. В условиях санкций пока так, а дальше видно будет.
Ответить
qawzsexdr
1676831664
А что он будет говорить о Промесе, когда тот гражданство получит
Ответить
qawzsexdr
1676831757
Так пусть станет детским тренером и воспитает, а то последнее время только языком чешит.
Ответить
Soccerdealer63
1676833015
Шурик был гениальным футболистом, но вот в социологии, политике, экономике, демографии, философии и прочая... замечен, мягко говоря, не был))) Впрочем, сей риторический вопрос (как и множество его клонов:...в 146-миллионной стране что ли нету своих (качественных)... математиков...программистов...создателей автомобилей...самолетов... телевизоров...стиральных машин...и тд...) постоянно поднимается... разными РЕЗОНЁРАМИ, призывающими... не обращаться к мировому опыту, а "саморазвиваться"...потому, что ПО ИХ МНЕНИЮ, количество обязательно перейдёт в качество... НО... не катит))) Иначе самыми самыми странами - включая и в футболе! - у нас давно бы были Китай и Индия))) В списке 10-ти самых густонаселённых эти две - по почти полтора миллиарда
Ответить
Krics
1676840286
Можно подумать они собираются за сборную России играть? Коммерция и ничего личного,ихмо.
Ответить
Йост
1676874159
Это связано больше с лимитом. После получения ими российского гражданства, Зенит сможет купить еще пару бразильцев к ним....
Ответить
Главные новости
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
1
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
8
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Все новости
Все новости
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
1
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+