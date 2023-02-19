«В 145-миллионной стране нет своих игроков?». Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всeм мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.

Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.

В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», — сказал Мостовой.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

В будущем они смогут выступать за сборную России.

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