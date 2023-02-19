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    «В 145-миллионной стране нет своих игроков?». Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

    «Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всeм мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.

    Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.

    В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», — сказал Мостовой.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:18
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      qawzsexdr 17 минут назад

      Так пусть станет детским тренером и воспитает, а то последнее время только языком чешит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1107

      qawzsexdr 18 минут назад

      А что он будет говорить о Промесе, когда тот гражданство получит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +775

      прабабушка краба 43 минуты назад

      В 145-миллионной стране нет своих игроков. Уровня Гилерме были. Уровня Ари были. Уровня Фернандеса не было. Уровня Малкома и Краудиньо нет. Будь они, даже получив гражданство, при прочих равных, выбор был бы в пользу наших.

      0
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      Рейтинг: +17112

      Barmaleushka 1 час назад

      Опять суворовец прокопал выход наружу из своей кучи экскрементов и заголосил .

      2
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 1 час назад

      После развала СССР в России развалили тренерские школы. Тренеров нет! И я всегда был против легионеров в нашей сборной, но сейчас они нам нужны, чтобы не терять уровень футбола, чтобы молодежь видела к чему нужно стремиться и училась у игроков, раз тренерский штаб научить не в состоянии. В условиях санкций пока так, а дальше видно будет.

      0
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      Рейтинг: +893

      Suvorov51 1 час назад

      Да не надо нам этих смазных, все будет хорошо, нужно время чтобы ПРОМКВАС, отвалил из российского футбола и тогда будут нормальные игроки и нормальные школы футбольные, появятся таланты, а пока у власти ПРОМКВАС и невская помойка в стране команды будут влетать иранским футбольным клубам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7709

      mihail200606 2 часа назад

      Ну нету значит..

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      Рейтинг: +14224

      Skull_Boy 2 часа назад

      В России есть, а вот в структуре Зенита, если брать 1ю, 2ю и СОШ, где числится 250 шкетов, нет

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