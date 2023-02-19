Перед матчем «Локомотив» – «Спартак» выступит обладатель «Грэмми»

Почему не нужен паспорт, что то не понятно!
«Локомотив» опубликовал предматчевую программу на первую игру 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».
Перед встречей выступил DJ IMANBEK – обладатель премии «Грэмми» за 2021 год.
- 1-я игра состоится 22 февраля.
- Ответная – 1 марта.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.
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