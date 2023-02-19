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    Перед матчем «Локомотив» – «Спартак» выступит обладатель «Грэмми»

    «Локомотив» опубликовал предматчевую программу на первую игру 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

    Перед встречей выступил DJ IMANBEK – обладатель премии «Грэмми» за 2021 год.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1577

      Artemka444 31 минуту назад

      Почему не нужен паспорт, что то не понятно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17107

      Barmaleushka 1 час назад

      Это шта такое ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1409

      Freyd 1 час назад

      А хто это?Реально не в курсе кого пригласили и зачем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2363

      serglider 1 час назад

      Шо так!? Разве Газманов на разогреве стоит дороже? В крайнем случае можно было Максимку пустить под фанеру, за Локо Инстасаму запрячь с ее нетленкой - "За деньги - да!")))

      0
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 1 час назад

      Перед встречей выступил DJ IMANBEK – обладатель премии «Грэмми» за 2021 год.

      Выступил?
      А я так хотел посмотреть на обладателя премии «Грэмми» за 2021 год.
      Ладно,буду ждать следующего выступления обладателя премии «Грэмми» за 2021 год.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Эном айс 2 часа назад

      Он знает текст "знаешь ли ты вдоль ночных дорог"?
      Хотя, на Шамиля Газизова похож..вряд-ли..)

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