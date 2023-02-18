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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1)

    «Манчестер Сити» в 24-м туре чемпионата Англии не удержал победу над «Ноттингемом Форест». Хозяев спас Крис Вуд.

    Манчестерцы не воспользовались шансом вернуться на первое место. «Форест» поднялся на 13-ю строчку.

    В другой встрече «Челси» дома проиграл «Саутгемптону» с последнего места. Джеймс Уорд-Проус реализовал штрафной удар.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Силва, 41; 1:1 – Вуд, 84.

    Челси – Саутгемптон – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Уорд-Проус, 45+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1438

      Sedoi_Goblin 44 минуты назад

      Ну зря Аркадьича выселили... А такая команда была... Жаль..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1438

      Sedoi_Goblin > Sedoi_Goblin 11 минут назад

      Еще и Сити очечки потерял.. Супер интрига!!! Просто супер..

      0
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      ...
      Рейтинг: +5793

      AtticusFinch > Sedoi_Goblin 8 минут назад

      супер сливы на контору -какая вжопе интрига?

      0
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      Рейтинг: +765

      Таврида 45 минут назад

      Опять купленный за сотни миллионов хлам облажался. Ждем очередные философские высказывания Гарри Поттера: "Нас @бyт, а мы крепчаем. Челси сделал очередной уверенный шаг в светлое футбольное будущее".

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