АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1)

«Манчестер Сити» в 24-м туре чемпионата Англии не удержал победу над «Ноттингемом Форест». Хозяев спас Крис Вуд.
Манчестерцы не воспользовались шансом вернуться на первое место. «Форест» поднялся на 13-ю строчку.
В другой встрече «Челси» дома проиграл «Саутгемптону» с последнего места. Джеймс Уорд-Проус реализовал штрафной удар.
Англия. АПЛ. 24-й тур
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Силва, 41; 1:1 – Вуд, 84.
Челси – Саутгемптон – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Уорд-Проус, 45+1.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Бомбардир»