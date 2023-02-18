АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1)

«Манчестер Сити» в 24-м туре чемпионата Англии не удержал победу над «Ноттингемом Форест». Хозяев спас Крис Вуд.

Манчестерцы не воспользовались шансом вернуться на первое место. «Форест» поднялся на 13-ю строчку.

В другой встрече «Челси» дома проиграл «Саутгемптону» с последнего места. Джеймс Уорд-Проус реализовал штрафной удар.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва, 41; 1:1 – Вуд, 84.

Челси – Саутгемптон – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Уорд-Проус, 45+1.

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