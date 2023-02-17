Игроки «ПСЖ» недовольны особым отношением Гальтье к Месси

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Стали известны подробности разногласий в раздевалке «ПСЖ».
Сообщалось, что главного тренера парижан Кристофа Гальтье подозревают в фаворитизме.
Речь идет об особом отношении тренера к Лионелю Месси. Другим игрокам это не нравится.
- «ПСЖ» потерпел 3 поражения подряд.
- Гальтье летом возглавил команду вместо Маурисио Почеттино.
- Ему грозит увольнение в марте.
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