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    Игроки «ПСЖ» недовольны особым отношением Гальтье к Месси

    Стали известны подробности разногласий в раздевалке «ПСЖ».

    Сообщалось, что главного тренера парижан Кристофа Гальтье подозревают в фаворитизме.

    Речь идет об особом отношении тренера к Лионелю Месси. Другим игрокам это не нравится.

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    Источник: PSG Report

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    Сегодня, 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +301

      Romeo 123 1 час назад

      Гнать гнома поганой метлой, зм покупал, участвовал в подкупе судьей с барсрй

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