Игроки «ПСЖ» недовольны особым отношением Гальтье к Месси

Стали известны подробности разногласий в раздевалке «ПСЖ».

Сообщалось, что главного тренера парижан Кристофа Гальтье подозревают в фаворитизме.

Речь идет об особом отношении тренера к Лионелю Месси. Другим игрокам это не нравится.

«ПСЖ» потерпел 3 поражения подряд.

Гальтье летом возглавил команду вместо Маурисио Почеттино.

Ему грозит увольнение в марте.

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