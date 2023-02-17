Футболисты «ПСЖ» недовольны работой Гальтье. Они считают тренера тактически ограниченным

Не всех игроков «ПСЖ» устраивает главный тренер Кристоф Гальтье.

Отдельные футболисты считают его тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме.

Они не уверены, что команда сможет прогрессировать при Гальтье.

«ПСЖ» потерпел 3 поражения подряд.

Гальтье летом возглавил команду вместо Маурисио Почеттино.

Ему грозит увольнение в марте.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!