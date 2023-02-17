Футболисты «ПСЖ» недовольны работой Гальтье. Они считают тренера тактически ограниченным

Какие нахер "отдельные футболисты"? Сказали бы уж прямо: отдельный гном.
Не всех игроков «ПСЖ» устраивает главный тренер Кристоф Гальтье.
Отдельные футболисты считают его тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме.
Они не уверены, что команда сможет прогрессировать при Гальтье.
- «ПСЖ» потерпел 3 поражения подряд.
- Гальтье летом возглавил команду вместо Маурисио Почеттино.
- Ему грозит увольнение в марте.
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