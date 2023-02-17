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    Футболисты «ПСЖ» недовольны работой Гальтье. Они считают тренера тактически ограниченным

    Не всех игроков «ПСЖ» устраивает главный тренер Кристоф Гальтье.

    Отдельные футболисты считают его тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме.

    Они не уверены, что команда сможет прогрессировать при Гальтье.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24216

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Какие нахер "отдельные футболисты"? Сказали бы уж прямо: отдельный гном.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1408

      сутулая собака и лисы 11 минут назад

      - месси, мы играем компактно на 2/3 поля с прессингом.
      - не, я буду ходить.

      - неймар, эту команду можно обыграть владением мячем по всей ширине поля, делай больше передач в центр.
      - не, я ушел финтить на фланг.

      - мбаппе, в этом матче ты должен...
      - я ничего не должен.

      сидят потом ребята, тренера обсуждают, слабый он, тактически.
      очень похоже на историю с барселоной, каждый раз тренер был виноват.

      1
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      Рейтинг: +14208

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Галатье обыкновенный средний тренер уровня Монпелье или Реймса, но не ПСЖ, туда нужен топ уровня Гвардиолы или Зидана

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      Рейтинг: +1928

      jek718875 > Skull_Boy 37 минут назад

      или Мостового

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