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    Украину наказали за оскорбления Путина на футзальном Евро-2022

    Украинская ассоциация футбола оштрафована на 20 тысяч евро.

    Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА наказала УАФ за поведение болельщиков на матче с Россией во время Евро-2022 по футзалу.

    4 февраля 2022 года в ходе полуфинала турнира украинские фанаты скандировали оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина и призывали убивать русских.

    • Россия победила Украину со счетом 3:2.
    • В финале россияне проиграли Португалии – 2:4.

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    Источник: «Р-Спорт»

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