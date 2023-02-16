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    Орлов – об академии Мамаева и Смолова в Дубае: «Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал открытие в Дубае футбольной школы Павлом Мамаевым и Федором Смоловым.

    «Это какая-то экзотика. Для чего это делается? Для того, чтобы богатые русские родители отправляли туда детей? Идея мне непонятна. Она связана не со спортивными делами. Это бизнес-проект, рассчитанный на богатых родителей.

    Сами они не из богатый семей и должны знать, что хорошие футболисты получаются их хулиганов. Это должен быть парень с собственным «я» и чувством справедливости. Посмотрите на Аршавина, на Дзюбу. Они дерзкие и многого добились.

    Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами. Им этого не надо», — сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24213

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Углом мозга подумал и выдал. )

      0
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      Рейтинг: +1921

      jek718875 19 минут назад

      Он сам-то понял, что сказал

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