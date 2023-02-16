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  • Орлов – об академии Мамаева и Смолова в Дубае: «Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами»

Орлов – об академии Мамаева и Смолова в Дубае: «Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами»

16 февраля 2023, 17:28
10

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал открытие в Дубае футбольной школы Павлом Мамаевым и Федором Смоловым.

«Это какая-то экзотика. Для чего это делается? Для того, чтобы богатые русские родители отправляли туда детей? Идея мне непонятна. Она связана не со спортивными делами. Это бизнес-проект, рассчитанный на богатых родителей.

Сами они не из богатый семей и должны знать, что хорошие футболисты получаются их хулиганов. Это должен быть парень с собственным «я» и чувством справедливости. Посмотрите на Аршавина, на Дзюбу. Они дерзкие и многого добились.

Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами. Им этого не надо», — сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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jek718875
1676558001
Он сам-то понял, что сказал
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DOCTOR PENALTY
1676558382
Углом мозга подумал и выдал. )
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R_a_i_n
1676559328
Дети богатых родителей не будут хулиганами?? А по мне вся отмороженная молодежь страны это так называемая "золотая молодежь"
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Krics
1676562128
В огороде бузина,в Киеве дядька или бред сивого мерина в исполнении маразматика с прогрессирующей деменцией Г . Орлова,ихмо
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Persona_non_Grata
1676565026
Да и вообще, хулиганы это цвет нации - их любят девушки, из них получаются и великие спортсмены, и военачальники, даже наверное можно и президентом стать !!! )))
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