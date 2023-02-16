Орлов – об академии Мамаева и Смолова в Дубае: «Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал открытие в Дубае футбольной школы Павлом Мамаевым и Федором Смоловым.

«Это какая-то экзотика. Для чего это делается? Для того, чтобы богатые русские родители отправляли туда детей? Идея мне непонятна. Она связана не со спортивными делами. Это бизнес-проект, рассчитанный на богатых родителей.

Сами они не из богатый семей и должны знать, что хорошие футболисты получаются их хулиганов. Это должен быть парень с собственным «я» и чувством справедливости. Посмотрите на Аршавина, на Дзюбу. Они дерзкие и многого добились.

Спортсмены получаются из хулиганов. А дети богатых родителей не будут хулиганами. Им этого не надо», — сказал Орлов.

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