Стало известно, какие травмы получили футболисты «Шинника» и «Миная» в результате драки в Турции

Появилась новая информация о последствиях потасовки между игроками «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.

Несколько футболистов ярославской команды получили травмы. Речь идет о переломах пальцев кистей и ребер. Еще у одного гематома под глазом.

Трое представителей клуба УПЛ также получили немалые повреждения.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

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