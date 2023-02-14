Стало известно, какие травмы получили футболисты «Шинника» и «Миная» в результате драки в Турции

Появилась новая информация о последствиях потасовки между игроками «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.
Несколько футболистов ярославской команды получили травмы. Речь идет о переломах пальцев кистей и ребер. Еще у одного гематома под глазом.
Трое представителей клуба УПЛ также получили немалые повреждения.
- Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
- Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
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Источник: «Матч ТВ»