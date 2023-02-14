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    Стало известно, какие травмы получили футболисты «Шинника» и «Миная» в результате драки в Турции

    Появилась новая информация о последствиях потасовки между игроками «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.

    Несколько футболистов ярославской команды получили травмы. Речь идет о переломах пальцев кистей и ребер. Еще у одного гематома под глазом.

    Трое представителей клуба УПЛ также получили немалые повреждения.

    • Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11194

      alp 57 минут назад

      пальцы кисти? интересно!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Никогда не вступайте в драку с уродами. Им просто нечего терять. Гыгыгы

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