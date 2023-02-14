Орлов посоветовал Бакаеву учиться футбольным вещам у Малкома

Опять Орлов несёт ху...ню.
Во -первых , есть установка тренера и игровая дисциплина.
Во-вторых , надо учитывать статус игроков. Что себе может позволить Малком , Бакаеву и во сне не снилось. Помнится Мостовой на Кубок попробовал "отсебятину" и тут же был заменён.
Интересно , а с чего этот вопрос возник ? Бакаев шёл в Питер вторым номером , ну и при живом Малкоме, ничего не изменилось.
Мальчик сам не поймёт , что ему надо , Деньги или Футбол.
Журналист Геннадий Орлов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».
— Стоит ли Бакаеву уходить в аренду, с учетом, что в «Зените» он практически не играет?
— Советовать со стороны не надо. Он должен сам для себя принять решение. Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит». Он быстро принимал решения. Зелимхану нужно блуждать по всему полю, а не ждать, когда дадут пас.
Малком работает по всему полю, пусть учится у него. Плюс Бакаеву нужно хорошо подготовиться физически.
- Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!