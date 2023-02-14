Орлов посоветовал Бакаеву учиться футбольным вещам у Малкома

Журналист Геннадий Орлов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

— Стоит ли Бакаеву уходить в аренду, с учетом, что в «Зените» он практически не играет?

— Советовать со стороны не надо. Он должен сам для себя принять решение. Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит». Он быстро принимал решения. Зелимхану нужно блуждать по всему полю, а не ждать, когда дадут пас.

Малком работает по всему полю, пусть учится у него. Плюс Бакаеву нужно хорошо подготовиться физически.

Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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