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    Орлов посоветовал Бакаеву учиться футбольным вещам у Малкома

    Журналист Геннадий Орлов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

    — Стоит ли Бакаеву уходить в аренду, с учетом, что в «Зените» он практически не играет?

    — Советовать со стороны не надо. Он должен сам для себя принять решение. Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит». Он быстро принимал решения. Зелимхану нужно блуждать по всему полю, а не ждать, когда дадут пас.

    Малком работает по всему полю, пусть учится у него. Плюс Бакаеву нужно хорошо подготовиться физически.

    • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      Опять Орлов несёт ху...ню.
      Во -первых , есть установка тренера и игровая дисциплина.
      Во-вторых , надо учитывать статус игроков. Что себе может позволить Малком , Бакаеву и во сне не снилось. Помнится Мостовой на Кубок попробовал "отсебятину" и тут же был заменён.
      Интересно , а с чего этот вопрос возник ? Бакаев шёл в Питер вторым номером , ну и при живом Малкоме, ничего не изменилось.
      Мальчик сам не поймёт , что ему надо , Деньги или Футбол.

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