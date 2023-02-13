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    У Салаха 100 голевых действий на «Энфилде» за 104 матча. Только 2 игрока в истории АПЛ делали это быстрее на одном стадионе

    «Ливерпуль» дома побеждает «Эвертон» (1:0) в 23-м туре АПЛ.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

    Счет в матче открыл нападающий Мохамед Салах. Для египтянина это сотое голевое действие на «Энфилде». Он забил 71 мяч и отдал 29 ассистов в 104 играх.

    Только два футболиста в истории АПЛ достигли указанной отметки быстрее на одном стадионе:

    • Алан Ширер – 100 очков «гол+пас» в 74 матчах на «Ивуд Парке»
    • Тьерри Анри – 100 очков «гол+пас» в 92 матчах на «Хайбери»

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    Источник: Opta

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    13.02.2023 23:59
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