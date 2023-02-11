Почеттино отказал клубу АПЛ

«Лидс» продолжает искать нового главного тренера после отставки Джесса Марша.
Клуб АПЛ связывался с Маурисио Почеттино по поводу возможного сотрудничества, но получил отказ.
Ранее предложение «Лидса» также отклонил Рауль.
- «Лидс» набрал 19 очков в 21 туре АПЛ.
- Команда занимает 16-е место в таблице Премьер-лиги.
- Почеттино ранее возглавлял в Англии «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Его последнее место работы – «ПСЖ».
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Источник: Sports Mole