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    Почеттино отказал клубу АПЛ

    «Лидс» продолжает искать нового главного тренера после отставки Джесса Марша.

    Клуб АПЛ связывался с Маурисио Почеттино по поводу возможного сотрудничества, но получил отказ.

    Ранее предложение «Лидса» также отклонил Рауль.

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    Источник: Sports Mole

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