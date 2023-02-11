Почеттино отказал клубу АПЛ

«Лидс» продолжает искать нового главного тренера после отставки Джесса Марша.

Клуб АПЛ связывался с Маурисио Почеттино по поводу возможного сотрудничества, но получил отказ.

Ранее предложение «Лидса» также отклонил Рауль.

«Лидс» набрал 19 очков в 21 туре АПЛ.

Команда занимает 16-е место в таблице Премьер-лиги.

Почеттино ранее возглавлял в Англии «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Его последнее место работы – «ПСЖ».

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