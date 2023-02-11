Джикия прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».
– Уже думали, как сдержать Дзюбу?
– Нет, не думал.
– Рады за Артема, что он все-таки нашел новый клуб?
– Артем – качественный футболист, он 100 процентов усилит «Локомотив». Поэтому будет приятно играть против сильных нападающих, кем Артем и является.
Что Артем, что Игорь Смольников – огромные молодцы, я их поздравляю, что они в хорошей, сильной команде. Думаю, они помогут «Локомотиву».
– Как считаешь, есть ли шансы у Игоря и Артема, учитывая их возраст, вернуться в сборную?
– Это не ко мне вопрос.
- Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
- Он выбрал 7-й игровой номер.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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